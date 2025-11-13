埼玉県の圏央道・入間インターチェンジ付近で、トラックなど5台の事故があり、2人の死亡が確認されました。【映像】事故で大破した乗用車警察などによりますと、午前5時半ごろ、埼玉県の圏央道・外回りの入間インターから約1kmの辺りで、トラック3台と乗用車2台が絡む事故がありました。乗用車2台がトラックに挟まれる形で、1台は原型をとどめないほどにつぶれています。この事故で2人の死亡が確認されました。警察が事故