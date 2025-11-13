在日アメリカ大使館は12日、北海道や東北地方などでクマに襲われるなどの被害が増えているとして、日本に滞在するアメリカ人に対し注意を呼びかけました。在日アメリカ大使館は12日、北海道の札幌市や秋田県などの東北地方など人口密集地域の周辺でクマによる襲撃や目撃情報が増えているとして、注意を呼びかけました。クマの目撃情報があった地域での単独行動を避けて周囲を警戒し、目撃したら自治体に報告するよう促しています。