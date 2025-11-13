「広島紅白戦、紅組６−５白組」（１２日、天福球場）９月末から捕手に再挑戦している広島・二俣翔一内野手（２３）が１２日、紅白戦で守備をアピールした。白組の「５番・捕手」でフル出場して２度、盗塁を阻止するなど安定した送球を披露。新井監督は及第点の評価を与えた。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして今季は５４試合に出場。さらなる出場機会を求めて、レベルアップを図っていく。訪れた見せ場でピン