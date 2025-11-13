「広島紅白戦、紅組６−５白組」（１２日、天福球場）広島・久保修外野手がバットでまたアピールした。赤組の「１番・中堅」で出場。四回２死一塁で左前打を放つと、六回１死でも常広から左翼線への二塁打を放ち、２安打をマークした。新井監督は「形がいい。守備、走塁は奨成より上。争ってほしい」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−森が紅白戦で今キャンプ初めて実戦に登板。今季は自己最多２