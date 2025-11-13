株式会社KADOKAWAは、2026年2月28日に、清水麻璃亜の初写真集『清水麻璃亜 1st写真集』を発売する。【写真】色白の美ボディを見せたビキニSHOTなども公開2023年8月にAKB48を卒業し、現在はドラマや舞台で女優として活躍している清水。そんな彼女のファースト写真集は佐藤佑一氏が担当し、香川県で撮影された。移り変わる日々の喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間に身を任せたオトナな旅。旅の途中で見せた、飾らない素顔やドキッ