人生をより良くするためにはどうすればよいか。組織心理学者のベンジャミン・ハーディさんは「今とは違う人生を生きたいなら、今とは違う自分にならなくてはいけない。そのためにも、毎日の朝に取り入れるべき習慣がある」という――。（第3回）※本稿は、ベンジャミン・ハーディ『全力化』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Delunastudio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Delunastudio■