■鳥インフルエンザの季節がやってきた高市早苗首相の新政権が本格始動した10月22日、今シーズン初の鳥インフルエンザの発生が確認され、政府は関係閣僚会議を開いて対応した。鳥インフルエンザが発生したのは、北海道白老町(しらおいちょう)だった。この日、北海道庁は白老町の養鶏場で死んだニワトリから毒性の強い高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表し、この養鶏場で飼育しているニワトリの殺処分を実施した。