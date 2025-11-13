イベリア航空は、東京/成田〜マドリード線を期間増便する。桜の季節の需要増加に合わせたもので、2026年3月4日から4月29日まで、東京/成田発木曜、マドリード発水曜の週1往復を増やし、週4往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。同路線は日本とスペインを結ぶ唯一の直行便。これにより提供座席数は、6,000席以上増加する。■ダイヤIB281マドリード（11：55）〜東京/成田（10：05+1）／木・土・日（2026年3月4日