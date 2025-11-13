神戸地検は11月12日、斎藤元彦・兵庫知事らに対する告発文書問題や、知事選挙をめぐって告訴・告発されていた7件について、すべて嫌疑不十分で不起訴とした。神戸地検（神戸市中央区）※7件は次の通り。▼2024年11月に行われた兵庫県知事選挙で選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとする斎藤知事の公職選挙法違反容疑（斎藤知事は買収、PR会社社長は被買収の各容疑）▼2023年のプロ野球の阪神・オリックスの優勝パレード