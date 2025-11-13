BTSのVが、整形外科医が選ぶ“K-POPを代表するビジュアル”に1位に輝いた。【写真】BTS・Vの“奇跡の黄金比”フェイス整形外科専門医のイ・ギョンムク氏は最近、自身のユーチューブチャンネル「OBJET TV」に動画を投稿し、K-POPを代表する32人のアイドルを対象に“理想の顔”決定戦を実施した。イ医師はVを優勝者に選出し「Vは男性から見てもかっこいい。男性が整形相談に来る際、最も多く持ってくる参考写真は圧倒的にVだ」と語り