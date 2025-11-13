11月13日は「いい焼き芋の日」。そういった記念日ができるほど、今はおいしい焼き芋が食べられる時期です！焼き芋はオーブントースターなどで手作りできるほか、スーパーなどでも手軽に買うことができますよね。そんな焼き芋をスイーツや料理にアレンジしてみませんか？焼き芋を使うことで調理が楽になって、おいしさもグッと広がりますよ！「いい焼き芋」の日とは？「いい焼き芋の日」は、さつまいもが熟成されることでおいしい焼