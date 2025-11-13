米放送局の「ＦＯＸスポーツ」（電子版）は１２日（日本時間１３日）までにＦＡ市場で注目される選手の移籍候補球団を特集し、ヤクルトからポスティングで移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）の候補先にはマリナーズ、カブス、ヤンキースの３球団を挙げた。マリナーズは「ワールドシリーズまであと１勝だったマリナーズだが、スタメンの３分の１がこのオフにＦＡとなる。勝ち続けるためには、村上と長期契約する可能性がある