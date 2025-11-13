俳優の板垣李光人（23）がNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。雨清水家の三男・雨清水三之丞役に挑み、母・雨清水タエ（北川景子）とともに零落ぶりを体現している。同局からコメントが到着。“母子関係”について解釈を明かした。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦