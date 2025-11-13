映画「ダウントン・アビー／グランドフィナーレ」が、来年１月１６日から全国公開されることが１３日、分かった。同映画は「ＤｏｗｎｔｏｎＡｂｂｅｙ：ＴｈｅＧｒａｎｄＦｉｎａｌｅ」（原題）の邦題でポスターと予告も解禁された。２０世紀初頭のイギリス・ヨークシャーを舞台に、貴族クローリー家とその屋敷で働く使用人たちの人生を描くドラマシリーズ「ダウントン・アビー」。１９１２年のタイタニック号沈没から第