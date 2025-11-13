NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月14日放送の第35話では、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れて秘密がすべて明るみになる。 参考：海外文化を“輸入”した小泉八雲の功績『ばけばけ』トミー・バストウが体現する人物像とは 司之介（岡部たかし）たちがトキ（髙石あかり）が女中を務めていることを知った第34話。 第35話では、さらに司之介、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなっ