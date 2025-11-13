2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している北川景子のインタビューコメントが公開された。 参考：板垣李光人が『ばけばけ』三之丞役で心がけたものとは？「“かわいそう”にはしたくない」 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中