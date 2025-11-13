私はアサミ（32）。夫のセイジ（33）と息子のカズ（6）と3人で暮らしています。私も夫も正社員で働いていますが、料理の担当は私。夫はお皿を洗ってくれたりはしますが、買い物なども私の担当です。私のほうが早く帰宅するのでこうなってしまいましたが……。実は私は料理が好きでも得意でも何でもありません。いつもネットでレシピを適当に探して、時短特集の料理本を参考に作るくらい。凝った料理は何も作れないのです。ひと手間