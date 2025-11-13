北海道・小樽警察署は2025年11月12日、不同意性交や児童ポルノ禁止法などの疑いで、静岡県菊川市に住む会社員の男（30）を逮捕しました。男は2024年10月12日から13日までのあいだ、江別市のホテルで空知管内に住む10代半ばの少女に対してみだらな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、2人はSNSを通じて知り合ったということです。警察が別の事件の捜査をしていたとこ