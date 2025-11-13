＜三井住友VISA太平洋マスターズ事前情報◇12日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞昨年大会で節目となるツアー通算20勝目、大会最多となる4勝目を挙げた石川遼。「気持ちが上がるというより、落ち着く」という相性のいいコースでディフェンディングチャンピオンとして連覇をかけた戦いが始まる。【写真】米国を見据えて石川遼が9月に投入したハイバンスウェッジプロ3年目の2010年に大会初優勝を遂げる