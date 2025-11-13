ドジャースが、ヤンキースで不振に終わった右腕救援投手デビン・ウィリアムズ（31）に興味を示しているとニューヨーク・ポスト紙が報じた。ブランドン・ゴームズGMはGM会議で、チームが今オフに救援投手の補強に動く可能性を示唆しているが、その候補のひとりにウィリアムズの名前が挙がっているという。ウィリアムズは2025年のヤンキースで不安定なシーズンを送り、クローザーの座を失い、防御率4.79、4勝6敗、WHIP1.13、22