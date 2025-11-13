ウクライナの閣僚2人が、ゼレンスキー大統領に促される形で辞表を提出しました。汚職事件への関与が指摘されています。【映像】辞表を提出したウクライナの閣僚2人ゼレンスキー氏は12日、ハルシチェンコ司法相とフリンチュク・エネルギー相に辞任を求めたと明らかにしました。2人はこれに応じ、辞表を提出したということです。ハルシチェンコ氏は前のエネルギー相で、現地メディアによりますと、国営エネルギー企業が絡む汚