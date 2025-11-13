政府はクマ被害への対策について、自衛隊や警察のOBへの協力要請や捕獲にかかる費用を交付金で支援することなどを盛り込んだ施策パッケージを近くとりまとめる方針です。【映像】クマ被害に関する関係閣僚会議の様子施策パッケージの概要では、緊急的な対応として警察によるライフル銃を使用したクマの駆除や、自衛隊や警察のOBへの協力要請などを行うとしています。また、短期的に取り組むこととして、ガバメント・ハンター