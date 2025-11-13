アメリカのニューヨーク株式市場で12日、ダウ平均株価は2日連続で史上最高値を更新し、終値で初めて4万8000ドルの大台を突破しました。12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万8254ドル82セントで取引を終え、2日連続で史上最高値を更新しました。終値が4万8000ドルの大台を突破したのは初めてです。アメリカで史上最長となっている政府機関の一部閉鎖が解消される見通しとなり、経済活動が正常化することへの期待が高まり相