2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングル銀メダリストの、「ロシアの妖精」ことエフゲニア・メドベージェワさん（25）が、2025年11月11日にインスタグラムを更新。ロシアのダンサー兼振付師、イリダル・ガイヌトジノフさん（24）と婚約したことを発表した。指輪を差し出され歓喜の涙メドベージェワさんはインスタグラムで、「07.11.2025」と、ハートの絵文字を付けて投稿。あわせて公開した動画では、大胆に背中を露出した