発売中のテレビ製品の中から、“読者に本当にオススメしたい優れたモデル”を選ぶ「AV Watchアワード」。 既報の通り、2025年のナンバーワンテレビには、ソニーの4KミニLED液晶テレビ「K-65XR90(BRAVIA 9)」と、LGエレクトロニクス・ジャパンの4K有機ELテレビ「OLED65G5PJB」が選出されました。 AVWatchアワード2025 結果 ・有機ELテレビ大賞 LGエレクトロニクス・ジャパン「OLED65G5PJB」