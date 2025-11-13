日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3209（+19.0+0.60%） ホンダ1550（+5.5+0.36%） 三菱ＵＦＪ2406（+6+0.25%） みずほＦＧ5264（+82+1.58%） 三井住友ＦＧ4306（+26+0.61%） 東京海上5868（+13+0.22%） ＮＴＴ153（+0.6+0.39%） ＫＤＤＩ2680（+16+0.60%） ソフトバンク223（-0.8-0.36%） 伊藤忠9603（+92+0.97%）