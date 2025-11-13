2026年1月9日に全国公開される映画『五十年目の俺たちの旅』の予告編と新場面写真が公開された。 参考：中村雅俊初監督作『五十年目の俺たちの旅』ポスター＆特報映像前田亜季ら新キャストも 1975年10月より日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）、秋野太作演じるクズ六（熊沢伸六）による青春群像劇。放送後も『十年目の再会