不安と不確実性の時代には、感情に訴求する「保守の言葉」を支持する人が増加すると考えられます（写真：Rawpixel／PIXTA）【「対比表」でわかる】保守とリベラルの価値観「よく使う言葉」を列挙して、比べてみた結論一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに「1000人以上のトップエリート」の話し方を変えてきた岡本純子氏