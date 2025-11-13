明石家さんまとマツコ・デラックスが局地的ホットニュースを掘り下げるTBS系バラエティ番組『週刊さんまとマツコ』。13日には第5弾となるゴールデン帯2時間SP『さんまとマツコが気になる女SP』(21:00〜22:57)が放送される。『さんまとマツコが気になる女SP』放送○凄腕婚活アドバイザーが“愛すべきダメ人間コンビ”をサポートテレビ出演のたびにその辛口アドバイスが話題となる、成婚率80%超えの凄腕婚活アドバイザー・植草美幸さ