洋服を買ったけれど、結局全然着なかった……。そんな「もったいない」を回避するアイテム選びのポイントとは？ 今から買い足すなら、着回しが利く「シャツ」が正解かも。なかでも、今季のトレンドであるチェック柄なら、コーデの季節感アップが狙えるだけではなく、アレンジ次第で幅広く着回せそうです。今回は【GU（ジーユー）】からピックアップしたおすすめのアイテムを、着こなしと合わせてご紹介。 着ま