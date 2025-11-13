3COINS（スリーコインズ）は11月11日、掃除機に貼り付けるだけでホコリなどが見えやすくなる「ゴミが見えやすくなる掃除機用LEDライト」を発売した。価格は550円。●粘着テープで側面に貼り付けるだけ ホコリやペットの毛が見やすくなる！新製品は、掃除機のヘッド側面に貼り付けるだけで目では見えにくいホコリやペットの毛が見えやすくなる便利な掃除機用LEDライト。ライトは緑色になっており、暗い場所での視認性が高く、