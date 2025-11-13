メジャーリーグ公式は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会所属の記者投票による今季の年間最優秀選手（MVP）を発表する。ナ・リーグは、ドジャースの大谷翔平投手の3年連続4度目の受賞が確実。自身の最多記録を更新する4度目の「満票受賞」にも期待がかかる。 ■複数回受賞もドジャースでは過去1名のみ メジャー8年目の大谷は、レギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、10