中島歩と草川拓弥がダブル主演を務める、テレビ東京のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』(2026年1月9日スタート 毎週金曜24:42〜25:13)のキャストが新たに発表された。『俺たちバッドバーバーズ』追加キャスト(C)「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会○15歳の注目俳優・原田琥之佑が出演月白理容室を訪れる謎の高校生・志賀風磨を演じるのは、映画『サバカン SABAKAN』(22)でスクリーンデビューし、初主演を務めた映画『海辺へ行