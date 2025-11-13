風邪はすっかり良くなったのに、咳だけしつこく続くことがありますね。数日ならいいけれど、数週間〜1カ月以上続いて心配になったことがある人もいるのではないでしょうか。長引く咳はなぜ起こり、どうしたら改善できるのでしょうか。原因や受診の目安、自宅でできる対処法を紹介します。咳はどうして起こるのか※画像はイメージです○咳のメカニズム空気中の異物が気管や気管支に入ると、気道の粘膜にある「咳のセンサー（咳受容