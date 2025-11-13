― ダウは326ドル高と最高値を更新、米政府機関の再開への期待から買いが広がる ― ＮＹダウ 48254.82 ( +326.86 ) Ｓ＆Ｐ500 6850.92 ( +4.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 23406.46 ( -61.84 ) 米10年債利回り4.071 ( -0.046 ) ＮＹ(WTI)原油 58.49 ( -2.55 ) ＮＹ金 4213.6 ( +97.3 ) ＶＩＸ指数17.51 ( +0.23 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51255 ( +135 ) シカゴ日経