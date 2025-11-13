＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】弟子を“勇気づける”親方の姿大相撲四日目、序ノ口最初の取組で、向正面の土俵下に驚きの光景が広がった。その光景を目にしたファンは「え、なんで坊主？」「何事？」と困惑した一方、弟子を勇気づける親方の行動に感動が広がっている。二日目の取組で十両四枚目・輝（高田川）に浴せ倒しで敗れ、立ち上がれなくなるアクシデントに見舞われた十両三枚目・