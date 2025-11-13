【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時155円05銭を付けた。2月上旬以来、約9カ月ぶりの円安ドル高水準。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待から円売りドル買いが優勢だった。午後5時現在は、祝日前の10日と比べて65銭円安ドル高の1ドル＝154円75〜85銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1587〜97ドル、179円32〜42銭。