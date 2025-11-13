りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONバスケットボールのBリーグは12日、東急ドレッセとどろきアリーナで第10節が行われ、川崎ブレイブサンダースがサンロッカーズ渋谷に60-74で敗戦した。指揮官が電撃交代してから初めてのホーム戦だったが、これで本拠地では開幕から悪夢の8連敗。ヘッドコーチ（HC）就任3戦目の勝久ジェフリーHCは「今はすごく苦しいが、絶対に下を向かずにやるのが大事」と前を向いた。川崎は第1クォー