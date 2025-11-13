宝塚歌劇団宙組トップスター桜木みなとが12日、福岡市内のホテルで2026年３月の博多座公演『愛するには短すぎる/VIVA! FESTA!2026 in HAKATA』の会見を行った。 【写真】お互いにキュンキュンな桜木みなとと春乃さくら 今回４度目の、そしてトップとしては初となる博多座出演を行う桜木は「慣れ親しんだ、いつも温かく迎えてくださる博多座さんで公演ができることを、とても楽しみにしております」と笑顔。その一方で