Âç»ö¤ÊÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï221Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö¤ª¤Æ¤Æ²¹¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¼é¤ê¤äー¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§Ç­¤Î¤ª¤Æ¤Æ¤ò¸«¤ë¤È¢ªÂçÀÚ¤½¤¦¤Ë¡Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ù¤È¤Ï¡Ä°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Û Âç»ö¤½¤¦¤Ë»ý¤Ä¤ª¤Æ¤Æ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤è¤Ä¤Ð¤È¥Ý¥ó¿Ý¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç»ö¤ÊÊª¤ò