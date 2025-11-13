噂の「20周年iPhone」では、フロントカメラが画面下に埋め込まれると報じられています。 ↑フロントカメラはそのうち見えなくなりそう（画像提供／AlexGo - stock.adobe.com）。 iPhoneのフロントカメラに関しては、次期「折りたたみiPhone」で2400万画素の画面下カメラが導入されると米投資銀行のJPモルガンが報告していました。また、次期「iPhone 18」のフロントカメラが1800万画素から2400万画素へと強化されるようです