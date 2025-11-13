個性的な先生のモノマネをしたり、アニメキャラのモノマネをしたり…いつの時代にもある学生時代のワンシーン。では、イマドキの女子高生も「得意なモノマネ」を持っているのだろうか。 【調査結果】女子高生の得意モノマネド定番が並ぶ中…5位に謎のキャラがランクイン 高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、全国の現役女子高生498人に対して「得意なモノマネが