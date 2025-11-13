俳優の川崎麻世（62）が16日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）の1時間スペシャルに出演する。2024年に再婚した料理研究家の妻・花音さん（かのん＝41）とともに登場し、「人生どん底からの大逆転」をテーマに愛の軌跡を語る。 【写真】21歳年下の妻・花音さんが可愛すぎる麻世に抱き寄せられ思わず涙 2人の出会いは13年前。花音さんは当初、麻世に対してワイドショ