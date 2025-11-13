メーガン妃（44）が俳優業への復帰作となる映画『Close Personal Friends』の、カリフォルニア州パサデナで行われた撮影現場での様子をピープルが報じている。同作にメーガン妃は本人役で出演する。 【写真】女優らしい真っ赤なドレスのメーガン妃 2017年にヘンリー王子との婚約を発表する前にドラマ『SUITS／スーツ』を降板して以来、約8年ぶりの演技復帰となるメーガン妃。今回