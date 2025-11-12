ビー・エム・ダブリュー株式会社は、MINI COOPERシリーズに新グレード「MINI COOPER C SELECT」および「MINI COOPER 5-DOOR C SELECT」を追加し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。 同グレードは、ドライビングアシスタントやARナビなど先進機能を標準装備しつつ、装備を厳選することで価格を抑え、より身近なモデルとして展開する。納車は2025年12月下旬より順次開始予定であ