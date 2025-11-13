【増田俊也 口述クロニクル】#58【「時代に挑んだ男」加納典明】（57）歴史や背景を徹底的に調べた上で、最後は感覚と感性で撮る作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「そういった精神的渇きを覚えるとき、クリエイター、芸術家としての典明さんの他に人間的な典明さんも出てくると思うんです。そうい