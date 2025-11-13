映画「ダウントン・アビー／グランドフィナーレ」が、来年１月１６日に全国の劇場で公開されることが１３日、発表された。ポスターも解禁となった。２０世紀初頭の英ヨークシャーを舞台に、貴族クローリー家とその屋敷で働く使用人たちの人生を描くドラマシリーズの映画版。ドラマは２０１０年にスタートし、エミー賞やゴールデングローブ賞を席巻した“英国貴族ドラマの金字塔”として知られ、本作が完結編となる。解禁され