ジャパンモビリティーショー2025に出展したBYD。だが足元の販売はさえない（同社ウェブサイトより）【写真】ブラジル工場の開業記念式典に出席した王伝福董事長。垂直統合がコスト競争力を強化したが…急成長を続けてきた中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）の業績拡大にブレーキがかかった。10月31日に発表した2025年7〜9月期（第3四半期）決算は売上高が前年同期比3.1％減の1949億8500万元（約4兆2200億円）、純利益は