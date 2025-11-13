高校就学で負担となっている費用公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」は13日までに、経済的に困窮する世帯の教育費に関する調査で、進学時にかかる制服代が高校生で昨年より約1万円上昇し、家計の重い負担になっているとの結果を明らかにした。中学生でも8千円ほど増えた。自民、日本維新の会、公明の3党は高校授業料の無償化で合意しているが、同団体は物価高に伴い授業料以外の費用負担が増しているとして、国