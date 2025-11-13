2モデルのモデナ帰還を祝うイベント開催マセラティは、『グラントゥーリズモ』および『グランカブリオ』の全モデル生産が、歴史あるモデナの工場で再び行われることになったと発表した。【画像】モデナで開催されたマセラティのイベントと、2台のワンオフモデル全24枚これはイタリアンエレガンスとスタイルを体現する2つの象徴的なモデルが、誕生の地に帰還することを意味し、マセラティの100年以上にわたる歴史の新たな章を開く